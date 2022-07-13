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44 минуты назад

Массовая драка в Подмосковье с одним погибшим попала на видео

Lenta.ru

В подмосковной деревне Тарасково в Каширском районе произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами, в результате потасовки погиб мужчина. Об этом сообщает «МК.RU» и публикует видео инцидента.

На кадрах запечатлены дерущиеся люди. Поводом для конфликта между жителями деревни и гастарбайтерами из местного общежития стала шутка в адрес девушки. Отмечается, что тарасковцы давно жаловались на поведение приезжих.

По данным издания, 11 июля за девушку в деревне вступился 41-летний Карен Тер-Хачатрян. Его сильно избили, и он скончался от полученных травм. Его друзья созвали сход против мигрантов. В итоге массовые волнения пришлось пресекать сотрудникам полиции.

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4 июля сообщалось, что более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в промышленной зоне Руднево на востоке Москвы. Прохожие позднее рассказали, что одна группа строителей бездельничала и коллегам пришлось доделывать за них всю работу. Это, по их мнению, и спровоцировало потасовку.

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