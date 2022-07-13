Школьницы избили сверстницу в лагере под Магнитогорском

В Магнитогорске подростки жестко избили девочку в загородном лагере «Уральские зори». Видео появилось в соцсетях, после чего руководство обратилось в правоохранительные органы. Об этом сообщает Ura.ru.
Видео с издевательствами опубликовала одна из мам ребенка, который отдыхал в санатории. На кадрах видно, что все происходит в комнате, где живут школьницы. Две девочки бьют сверстницу руками и ногами, тянут ее за волосы и оскорбляют. За происходящим наблюдают другие дети. Факт избиения уже подтвердили в администрации лагеря. Участники конфликта установлены.
«Определены фамилии и имена участников конфликта, взяты объяснительные с воспитателя и вожатых, материалы переданы в правоохранительные органы. Проводится работа с родителями детей, участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении руководства лагеря.
Под постом с видео в соцсетях появился комментарий, предположительно, от участницы конфликта, которая призналась в содеянном и извинилась.
«На видео была я, я понимаю, да, я глупая, несообразительная, я перед этой девочкой извинилась. У нас с ней прекрасное общение, в этом есть и моя вина и ее тоже, обещаю, что так мы делать больше не будем», — написала пользовательница.
В УМВД Магнитогорска выяснили, что событие произошло в июне этого года, в конце первой смены. Сотрудниками органов внутренних дел проводится профилактическая работа с подростками и их родителями.
Ранее 23-летний парень ночью напал на детей в лагере «Волжанка» под Ульяновском. Максим Мартынов отдыхал с друзьями неподалеку. Выпив лишнего, он направился к детям в лагерь. Пробравшись на второй этаж здания, Мартынов начал будить детей. Мужчина кричал матом, раскидывал вещи, строил ребят по росту. При этом нескольких детей он успел ударить. Позднее полицейским он рассказал, что ничего не помнит и не знает, зачем пошел в лагерь.