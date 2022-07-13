Школьницы избили сверстницу в лагере под Магнитогорском

В Магнитогорске подростки жестко избили девочку в загородном лагере «Уральские зори». Видео появилось в соцсетях, после чего руководство обратилось в правоохранительные органы. Об этом сообщает Ura.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео с издевательствами опубликовала одна из мам ребенка, который отдыхал в санатории. На кадрах видно, что все происходит в комнате, где живут школьницы. Две девочки бьют сверстницу руками и ногами, тянут ее за волосы и оскорбляют. За происходящим наблюдают другие дети. Факт избиения уже подтвердили в администрации лагеря. Участники конфликта установлены.

«Определены фамилии и имена участников конфликта, взяты объяснительные с воспитателя и вожатых, материалы переданы в правоохранительные органы. Проводится работа с родителями детей, участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении руководства лагеря.

Под постом с видео в соцсетях появился комментарий, предположительно, от участницы конфликта, которая призналась в содеянном и извинилась.

«На видео была я, я понимаю, да, я глупая, несообразительная, я перед этой девочкой извинилась. У нас с ней прекрасное общение, в этом есть и моя вина и ее тоже, обещаю, что так мы делать больше не будем», — написала пользовательница.

В УМВД Магнитогорска выяснили, что событие произошло в июне этого года, в конце первой смены. Сотрудниками органов внутренних дел проводится профилактическая работа с подростками и их родителями.