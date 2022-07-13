Появилось видео подтопленного Верхоянска после прорыва дамбы

В Якутии из-за прорыва дамбы подтопило Верхоянск. Город практически полностью ушел под воду. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий.
Сильные дожди привели к обильному паводку, в результате чего несколько рек вышли из берегов. Ночью произошел прорыв дамбы. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.
«За сутки на территории Верхоянского района освободилось от воды два населенных пункта: село Томтор и село Токума. Остаются подтопленными 275 приусадебных участков, в том числе 52 жилых дома в трех населенных пунктах: Бетенкес, Боронук и Верхоянск», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).