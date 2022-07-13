В российском регионе город затопило из-за прорыва дамбы

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47 минут назад

Прорыв дамбы привел к подтоплению Верхоянска

Алиса Селезнёва

Паводок, вызванный обильными дождями, и прорыв дамбы привели к подтоплению самого северного города Якутии - Верхоянска. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации района сообщает Интерфакс.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оперштаба Якутии, в Верхоянске подтоплено 54 приусадебных участка. Также из-за угрозы аварий в городе было временно отключено электроснабжение.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентий Андросов уточнил, что паводок вызван обильными дождями в верховьях реки Яна и перемещается вниз по течению, пишет ТАСС.

«Сегодня начало затапливать город Верхоянск и село Борунук, который расположен рядом. Пожилые, маломобильные люди эвакуируются в пункты временного размещения», - пояснил он.

На территории Верхоянского района работают 25 сотрудников Службы спасения Якутии и ГУ МЧС России, им помогают «Полярные авиалинии».

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Ранее 18 человек пострадали из-за урагана, который обрушился на село Борогонцы в Якутии во время спортивных игр. Ветер сносил беседки и срывал конструкции, установленные на стадионе. По информации ГУ МЧС, люди получили незначительные травмы и мелкие ушибы, переломов нет.

Происшествия,МЧС России,
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