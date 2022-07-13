В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
33 минуты назад

В российском регионе город затопило из-за прорыва дамбы

Lenta.ruиещё 3

В Якутии в Верхоянском районе из-за прорыва дамбы затопило город Верхоянск. Об этом сообщает пресс-служба администрации района, пишет «Интерфакс».

В российском регионе город затопило из-за прорыва дамбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов за короткое время приостановлена подача электроэнергии», — сообщили в администрации.

В оперштабе российского региона заявили, что в Верхоянске подтоплено 54 участка. Там объяснили мощный паводок обильными дождями, добавив, что уровень воды также повышен в якутском селе Борунук. Власти спрогнозировали уход воды ниже по течению реки Яны через 1,5-2 суток.

После прорыва дамбы прокуратура Якутии начала проверку. С 9 июля на территории Верхоянского района действует режим ЧС.

Автобус с туристами рухнул в пропасть в Турции

Верхоянск — самый северный город Якутии, его население составляет около одной тысячи человек.

Ранее в сети появились кадры полностью затопленного села Суордах на севере Якутии. Тогда под водой оказались 88 домов, жителей эвакуировали в спортивный зал местной школы, часть населения уехала к родственникам и друзьям, а скот успели перегнать на безопасную высоту.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители