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1 час назад

Стало известно об обстреле российского погранпоста со стороны Украины

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Днем 14 июля дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный Брянской области. Об этом губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

В Брянске сообщили о двух случаях обстрела погранпоста со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники... Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал он.

Богомаз уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, на АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания.

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12 июля губернатор Брянской области также заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка Трубческого района, выпустив по нему 18 минометных снарядов.

Происшествия,Александр Богомаз,
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