Нашествие насекомых в Краснодарском крае попало на видео

Жители Краснодарского края сняли на видео нашествие саранчи. Видео с места событий появились в местной группе в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 12 июля.
По данным СМИ, полчища вредителей атаковали Приморско-Ахтарский район российского региона. На записи, опубликованной в сети, видны тучи насекомых, которые вьются над засеянными подсолнухами и пшеницей полями.
В районной администрации сообщили, что была проведена химическая обработка обочин дорог, краев полей с сельскохозяйственными культурами. Но эта мера оказалась малоэффективной из-за того, что основной очаг находится в плавневой зоне, где обработка категорически запрещена.