Нашествие насекомых в Краснодарском крае попало на видео

Жители Краснодарского края сняли на видео нашествие саранчи. Видео с места событий появились в местной группе в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 12 июля.

По данным СМИ, полчища вредителей атаковали Приморско-Ахтарский район российского региона. На записи, опубликованной в сети, видны тучи насекомых, которые вьются над засеянными подсолнухами и пшеницей полями.