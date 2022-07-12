В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о дерево. Видео

Автомобиль Honda Civic разорвало пополам в результате ДТП в Санкт-Петербурге . Произошедшее попало на видео. Видеозапись разместил Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» .

Авария произошла на Петергофском шоссе. Водители автомобилей Honda Civic и Land Rover решили устроить гонки на мокрой дороге. В какой-то момент японская машина вырвалась вперед, но при объезде белого Renault Logan ее занесло и она ударилась о дерево.