США ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

В результате удара американского беспилотника уничтожен лидер ИГИЛ* в Сирии Махер аль-Агал. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на сообщение NBC.

Отмечается, что Махер аль-Агал являлся одним из четырех главных лидеров организации в Сирии. Удар был нанесен по нему и его заместителю, но о судьбе последнего точных данных нет.

«Устранение этих лидеров ИГИЛ подорвет способность террористической организации планировать и осуществлять атаки», - заявил журналистам представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.

Авиаудар последовал за визитом президента Джо Байдена на Ближний Восток в среду, 12 июля.

В заявлении Центрального командования США уточняется, что Махер аль-Агал был ликвидирован в результате удара БПЛА на северо-западе Сирии. Кроме того, его близкий соратник был серьезно ранен. Жертв среди гражданского населения нет, сообщает Reuters.