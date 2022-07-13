Раскрыты подробности убийства в Киеве: адвокат заморозил органы подруги

На Украине задержан адвокат, который также был участником ток-шоу о свадьбах. Как пишет РЕН со ссылкой на Нацполицию Киевской области, его подозревают в убийстве и расчленении своей сожительницы.
В сообщении Нацполиции Киевской области в социальной сети говорится:
"Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховского района".
Руки и ноги своей сожительницы, по версии следствия, мужчина сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую удалось опознать только по брендовой одежде.
По версии следствия, убийство произошло во время ссоры. Сначала адвокат задушил женщину, а затем расчленил тело и по частям вынес из дома. Органы убитой все еще оставались в холодильнике во время обыска. Полиция нашла в морозилке язык, почку и сердце убитой. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.