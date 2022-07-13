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15 минут назад

Стали известны подробности убийства в Киеве: адвокат заморозил органы подруги

Газета.Ruиещё 2

На Украине задержан адвокат, который также был участником ток-шоу о свадьбах. Как пишет РЕН со ссылкой на Нацполицию Киевской области, его подозревают в убийстве и расчленении своей сожительницы.

Раскрыты подробности убийства в Киеве: адвокат заморозил органы подруги
Фото: Национальная полиция УкраиныНациональная полиция Украины

В сообщении Нацполиции Киевской области в социальной сети говорится:

"Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховского района".

Руки и ноги своей сожительницы, по версии следствия, мужчина сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую удалось опознать только по брендовой одежде.

По версии следствия, убийство произошло во время ссоры. Сначала адвокат задушил женщину, а затем расчленил тело и по частям вынес из дома. Органы убитой все еще оставались в холодильнике во время обыска. Полиция нашла в морозилке язык, почку и сердце убитой. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Происшествия,Убийство ,
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