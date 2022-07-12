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58 минут назад

Смертельное ДТП из-за игры собак на дороге попало на видео

Денис Фьючин

В Дербенте из-за игры собак на проезжей части произошло смертельное ДТП. Момент происшествия попал на видео, его опубликовало МВД Дагестана в Telegram-канале.

На видео видно, что два человека едут по дороге на мопеде, с окраины проезжей части на них бегут собаки. Водитель мопеда решает ехать правее, из-за чего транспортное средство врезается в тротуар. Из-за столкновения с мопеда вылетают два человека, один из них, судя по видеозаписи, ударяется головой об бетонный забор.

Как сообщает МВД, в результате аварии погиб 56-летний водитель транспортного средства. 42-летний пассажир пострадал, его доставили в больницу в критическом состоянии.

Происшествия,Видео,
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