Смертельное ДТП из-за игры собак на дороге попало на видео

На видео видно, что два человека едут по дороге на мопеде, с окраины проезжей части на них бегут собаки. Водитель мопеда решает ехать правее, из-за чего транспортное средство врезается в тротуар. Из-за столкновения с мопеда вылетают два человека, один из них, судя по видеозаписи, ударяется головой об бетонный забор.