Участника украинского ток-шоу задержали по подозрению в убийстве любимой

На Украине задержали участника ток-шоу о свадьбах по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Нацполицию Киевской области, адвокат расчленил избранницу и по ночам развозил ее остатки по помойкам Обуховского района. Ноги и руки погибшей мужчина сложил в спортивную сумку и скинул в пруд.