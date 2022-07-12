Участника украинского ток-шоу задержали по подозрению в убийстве любимой

На Украине задержали участника ток-шоу о свадьбах по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Нацполицию Киевской области, адвокат расчленил избранницу и по ночам развозил ее остатки по помойкам Обуховского района. Ноги и руки погибшей мужчина сложил в спортивную сумку и скинул в пруд.
Отмечается, что опознать погибшую удалось по брендовому платью. Правоохранители установили, что во время ссоры подозреваемый задушил 39-летнюю женщину.
«Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике нашли органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, сердце погибшей», — подчеркнули в Нацполиции.
Следователи подозревают мужчину в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.