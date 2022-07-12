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20 минут назад

Глава Северной Осетии Меняйло не пострадал при обстреле в Запорожской области

ТАССиещё 2

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел на территории проведения СВО в Запорожской области, он не пострадал, сообщил во вторник источник ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Меняйло попал под обстрел на территории проведения СВО
Фото: ТАССТАСС

"Да, он поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы главы и правительства Северной Осетии Ольга Дзгоева сообщила, что информация, распространившаяся в Сети, о контузии Сергея Меняйло не соответствует действительности.

"Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - сказала она.

Сергей Меняйло 10 июля в своем Telegram-канале сообщил, что встретил с бойцами добровольцеского батальона "Алания" национальный праздник - День Хетага.

Происшествия,Сергей Меняйло,
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