Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел на территории проведения СВО в Запорожской области, он не пострадал, сообщил во вторник источник ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
"Да, он поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло", - сказал собеседник агентства.
Руководитель пресс-службы главы и правительства Северной Осетии Ольга Дзгоева сообщила, что информация, распространившаяся в Сети, о контузии Сергея Меняйло не соответствует действительности.
"Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - сказала она.
Сергей Меняйло 10 июля в своем Telegram-канале сообщил, что встретил с бойцами добровольцеского батальона "Алания" национальный праздник - День Хетага.