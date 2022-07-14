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1 час назад

Четыре человека получили ранения при обстреле из пистолета в Москве

Мослентаиещё 2

Четыре человека получили ранения при обстреле из пистолета в подъезде жилого дома на улице Большая Косинская на востоке столицы сообщили «Мосленте» в четверг, 14 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Четыре человека ранены из пистолета в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщение о стрельбе поступило 13 июля около 22:40. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в находившихся там людей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе.

В результате четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску стрелка, выясняются причины произошедшего, рассказал представитель ведомства.

Ранее в подмосковном городе Клин полицейские устроили погоню за пациентами, сбежавшими из рехаба в Тверской области. Во время погони правоохранители открыли огонь, выстрелив двенадцать раз.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД России,
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