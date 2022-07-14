Четыре человека ранены из пистолета в Москве

Четыре человека получили ранения при обстреле из пистолета в подъезде жилого дома на улице Большая Косинская на востоке столицы сообщили «Мосленте» в четверг, 14 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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«Сообщение о стрельбе поступило 13 июля около 22:40. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в находившихся там людей, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе.

В результате четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску стрелка, выясняются причины произошедшего, рассказал представитель ведомства.