У клуба в центре Москвы произошла массовая драка

В центре Москвы в Басманном переулке подрались восемь человек. О массовой драке в столице сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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По его словам, массовая драка произошла утром в воскресенье, 10 июля. Россияне подрались у клуба, уточнил собеседник агентства.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по указанному адресу дерутся восемь человек. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в ОМВД четырех человек», — сообщил источник.

В отношении задержанных сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мелком хулиганстве.