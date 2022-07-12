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59 минут назад

У клуба в центре Москвы произошла массовая драка

Lenta.ru

В центре Москвы в Басманном переулке подрались восемь человек. О массовой драке в столице сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

У клуба в центре Москвы произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, массовая драка произошла утром в воскресенье, 10 июля. Россияне подрались у клуба, уточнил собеседник агентства.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по указанному адресу дерутся восемь человек. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в ОМВД четырех человек», — сообщил источник.

В отношении задержанных сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мелком хулиганстве.

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Ранее в Москве на Москворецком рынке произошла массовая драка. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что между двумя мужчинами завязывается конфликт, рядом с ним находится толпа людей. Впоследствии противостояние перерастает в массовую драку, слышны крики. Один человек после драки обратился в травмпункт.

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