Опубликовано видео с места ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

На Мичуринском проспекте в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. Одна из машин вылетела на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении телеканала «Москва 24».

По данным Telegram-канала столичной Госавтоинспекции, иномарка BMW, за рулем которой находилась девушка, ехала в сторону центра. Машина совершила столкновение с двумя другими участниками дорожного движения, после чего ее отбросило на тротуар. Автомобиль врезался в мачту городского освещения, а затем в парапет пешеходного перехода.