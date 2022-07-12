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1 час назад

Опубликовано видео с места ДТП на Мичуринском проспекте в Москве

Денис Фьючин

На Мичуринском проспекте в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. Одна из машин вылетела на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении телеканала «Москва 24».

По данным Telegram-канала столичной Госавтоинспекции, иномарка BMW, за рулем которой находилась девушка, ехала в сторону центра. Машина совершила столкновение с двумя другими участниками дорожного движения, после чего ее отбросило на тротуар. Автомобиль врезался в мачту городского освещения, а затем в парапет пешеходного перехода.

Дорожное происшествие обошлось без пострадавших, уточняется в сообщении ведомства.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,ГИБДД,
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