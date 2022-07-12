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31 минуту назад

В российском интернате умер рассказавший о комнате для избиений ребенок-инвалид

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В интернате в Челябинской области умер ребенок-инвалид, который ранее рассказал о наличии в учреждении отдельной комнаты для избиения детей. Об этом сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на мать мальчика.

Рассказавший о комнате для избиений в интернате подросток найден мертвым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По утверждению женщины, ее 16-летний сын неоднократно жаловался, что сотрудники интерната привязывают отказывающихся спать воспитанников к железным кроватям в специальной комнате и бьют их палками по пяткам. 22 июня она заявила работникам учреждения, что знает о существовании такого наказания. Женщину заверили, что разберутся в ситуации после возвращения заведующей из отпуска 4 июля.

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Вечером 7 июля матери сообщили о кончине сына. По ее словам, точная причина смерти не установлена. По данным вскрытия, содержимое желудка ребенка оказалось в легких. Мать также отметила, что в конце июня возила сына на лечение в психиатрическую клинику в Уфе, где врачи заметили синяки на спине ребенка.

Незадолго до смерти мальчика женщина договорилась о встрече с директором интернета, в ходе которой намеревалась потребовать привлечь сотрудников центра к ответственности.

«Уже 11 июля думала забрать сына, так как заведующая при разговоре со мной сказала: "Я запрещаю своим сотрудникам это делать". Сейчас я прошу возбудить уголовное дело по факту смерти Саши, а также по факту жестокого обращения с детьми», — заявила она.

В министерстве социальных отношений Челябинской области изданию сообщили, что проведут в интернате служебную проверку. Ведомство также заверило, что мальчику была оказана первая помощь, как только появились подозрения на отсутствие дыхания.

В свою очередь, о проверке по факту смерти подростка сообщил региональный Следственный комитет. Следователи провели дополнительную медицинскую экспертизу тела мальчика. Также просматриваются записи камер видеонаблюдения в интернате.

Ранее один из работников детдома в Свердловской области рассказал, что его сотрудники лишали сирот еды и прогулок, а также запирали их на ночь в туалете. Работающий над делом юрист также сообщил, что воспитанники, боясь насилия, убегают из учреждения, а руководство умалчивает о ситуации.

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