Раскрыты подробности избиения контрактника в Крыму

Военнослужащего-контрактника в Крыму избили за нетрезвое поведение. Подробности стали известны Telegram-каналу Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, 38-летний контрактник Константин вместе с приятелем Вадимом отдыхали в санатории «Судак». Они выпили алкоголь и покинули пределы санатория, перебравшись в ближайшее кафе. В какой-то момент российские военнослужащие стали выкрикивать лозунг «Слава Украине». В ответ на замечания других посетителей они заявили, что просто пошутили.

По пути обратно в санаторий приятели встретили компанию молодых людей, сделавших контрактникам замечание за то, что те перелазили через забор. Конфликт перерос в драку. Военнослужащий в итоге получил ссадины и ушибы.