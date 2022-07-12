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32 минуты назад

Стали известны подробности избиения контрактника в Крыму

Lenta.ru

Военнослужащего-контрактника в Крыму избили за нетрезвое поведение. Подробности стали известны Telegram-каналу Baza.

Раскрыты подробности избиения контрактника в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, 38-летний контрактник Константин вместе с приятелем Вадимом отдыхали в санатории «Судак». Они выпили алкоголь и покинули пределы санатория, перебравшись в ближайшее кафе. В какой-то момент российские военнослужащие стали выкрикивать лозунг «Слава Украине». В ответ на замечания других посетителей они заявили, что просто пошутили.

В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z

По пути обратно в санаторий приятели встретили компанию молодых людей, сделавших контрактникам замечание за то, что те перелазили через забор. Конфликт перерос в драку. Военнослужащий в итоге получил ссадины и ушибы.

Подозреваемые в избиении контрактника были задержаны. К расследованию случившегося подключились сотрудники прокуратуры и полиции. Глава полуострова Сергей Аксенов также контролирует ситуацию.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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