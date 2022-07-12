Обнаружение живым пропавшего неделю назад на шахте «Распадская-коксовая» в Кузбассе горняка является чудом, заявили в МЧС. Детальное описание спасения шахтера приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

По рассказу спасателей, из-за опасности повторного обрушения разбирать завалы на шахте «Распадская-коксовая» приходилось вручную. Поиски длились неделю, и спасатели признались, что на седьмые сутки шансов найти пропавшего спасателя живым уже не было.

В МЧС отметили, что найти пропавшего шахтера им помог сигнал с датчика горняка, однако сигнал не гарантировал, что мужчину найдут живым.

«Несмотря ни на что, мы все питали надежды, что найдем человека живым. И это чудо свершилось... Шахтер Леонид Моисеев проявил сильнейшую тягу к жизни и невероятную силу воли. Именно это помогло ему выжить», — рассказал участник спасательной операции, прапорщик МЧС ОлегОлег Кобяков.

О ЧП на шахте «Распадская-коксовая» сообщалось 5 июля. Из-за обрушения породы на поверхность шахты эвакуировали около 190 горняков. Двое шахтеров пропали, однако позже спасатели обнаружили тело одного из них.