ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Ленинградской области

Сотрудники ФСБ задержали сотрудников крупной нарколаборатории по производству амфетамина в Ломоносовском районе Ленобласти. Изъято более 15 кг готового наркотика и свыше 25 тонн прекурсоров и веществ, используемых при синтезе, сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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"По данному факту следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", - говорится в сообщении.

Задержанным в нарколаборатории лицам предъявлено обвинение, все находятся под арестом.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято более 15 кг амфетамина, 1,8 кг марихуаны, порядка 500 литров наркосодержащей жидкости, более 25 тонн химических веществ и прекурсоров, используемых при синтезе наркотика, а также лабораторное оборудование. Кроме того, при обыске были обнаружены деньги (1,8 млн рублей и 506,9 тыс. евро) и оружие: два пистолета-пулемета, помповое ружье марки "Бенелли", пистолет системы "Маузер" и около 100 патронов калибра 9 мм.