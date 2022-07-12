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22 минуты назад

В Москве двое пьяных мужчин угнали катер из яхт-клуба

ТАССиещё 3

Полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Москвы, которые в состоянии алкогольного опьянения угнали катер из столичного яхт-клуба. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Двое мужчин угнали катер из яхт-клуба на Москве-реке
Фото: мвд медиамвд медиа

В полицию обратились охранники яхт-клуба о хищении катера.

"На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции и Росгвардии. Во время обследования стражами правопорядка территории, опроса возможных свидетелей к причалу пристало похищенное судно. Злоумышленников задержали в момент швартовки ими угнанного катера. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители столицы 19 и 37 лет", - сказали в пресс-службе.

Злоумышленники пояснили, что угнать чужое судно они решили, когда распивали спиртные напитки. Они приехали в московский яхт-клуб, а затем, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, проникли на катер. В бардачке мужчины нашли ключи от транспорта, запустили мотор и отправились на судне на прогулку по акватории Москвы-реки. При этом во время маневрирования злоумышленники допустили столкновение со стоящей у причала яхтой. Позднее злоумышленники решили вернуться к причалу у яхт-клуба, где и были задержаны полицейскими.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). В настоящее время 19-летний фигурант арестован, его 37-летний знакомый находится под подпиской о невыезде.

Происшествия,МВД России,Росгвардия,
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