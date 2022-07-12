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16 минут назад

Ракета компании SpaceX загорелась во время испытаний

Газета.Ru

Ракета-носитель, разработанная компанией Илона Маска SpaceХ для пуска космического корабля Starship, загорелась и взорвалась на стартовой площадке.

Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в американском штате Техас.

По словам Маска, все прошло «не так уж хорошо», в настоящее время оценивается ущерб от аварии.

Предприниматель уточнил, что проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением, так как у двигателя Raptor сложная последовательность активации.

«В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — написал он в Twitter.

В свою очередь главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин сообщил в этой же соцсети, что огонь после взрыва, вероятно, удалось потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.

Накануне SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 46 спутниками Starlink. Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США в Ванденберге.

Происшествия,Видео,SpaceX,
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