Ракета компании SpaceX загорелась во время испытаний

Ракета-носитель, разработанная компанией Илона Маска SpaceХ для пуска космического корабля Starship, загорелась и взорвалась на стартовой площадке.
Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в американском штате Техас.
По словам Маска, все прошло «не так уж хорошо», в настоящее время оценивается ущерб от аварии.
Предприниматель уточнил, что проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением, так как у двигателя Raptor сложная последовательность активации.
«В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — написал он в Twitter.
В свою очередь главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин сообщил в этой же соцсети, что огонь после взрыва, вероятно, удалось потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.
Накануне SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 46 спутниками Starlink. Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США в Ванденберге.