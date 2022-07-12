Удар по Новой Каховке сравнили со взрывом в Бейруте

Последствия удара украинской армии по Новой Каховке сравнимы с трагедией в Бейруте, где взорвалась аммиачная селитра. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах и чего хотели, того и достигли. Это тоже самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе у нас тоже самое», — сказал Леонтьев.
Он отметил, что масштабы нанесенных городу разрушений пока оценить сложно, но уже сейчас можно сказать, что они крайне велики.
11 июля стало известно об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненные. Кроме того, из-за обстрела загорелись и сдетонировали склады с селитрой, в домах в радиусе двух километров вылетели стекла. Также был уничтожен склад с гуманитарной помощью.
4 августа 2020 года мощный взрыв прогремел в морском порту Бейрута. Погибли более 200 человек, более 7 тысяч пострадали. Взрывная волна прокатилась по нескольким районам города, многие люди остались без жилья.