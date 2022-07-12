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34 минуты назад

Количество жертв удара по Новой Каховке выросло до семи

Мария Иванова

Количество погибших при ударе украинских сил по Новой Каховке выросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

По словам местных чиновников, до 60 человек пострадали в результате удара, сотни людей остаются под завалами и заблокированы в домах.

11 июля украинские военные нанесли удар по Новой Каховке (Херсонская область). В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что были взорваны склады с селитрой, в результате повреждения также получили здания больницы, школ, детских садов, жилые дома. Был уничтожен местный завод-производитель оборудования для ГЭС.

В военно-гражданской администрации заявили, что удары были нанесены американским оружием.

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