Количество погибших при ударе украинских сил по Новой Каховке выросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

По словам местных чиновников, до 60 человек пострадали в результате удара, сотни людей остаются под завалами и заблокированы в домах.

11 июля украинские военные нанесли удар по Новой Каховке (Херсонская область). В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что были взорваны склады с селитрой, в результате повреждения также получили здания больницы, школ, детских садов, жилые дома. Был уничтожен местный завод-производитель оборудования для ГЭС.