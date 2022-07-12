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33 минуты назад

Завод-производитель оборудования для ГЭС уничтожили в Новой Каховке

Алиса Селезнёва

В результате обстрела Новой Каховки был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Завод-производитель оборудования для ГЭС уничтожили в Новой Каховке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

11 июля украинские силы нанесли удар по Новой Каховке (Херсонская область). В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что были взорваны склады с селитрой.

По последним данным, жертвами удара стали семеро человек, ранения получили около 60. Чиновники заявили, что сотни людей находятся под завалами или заблокированы в домах, повреждения получили здания больницы, школ, детских садов и жилые дома.

В военно-гражданской администрации заявили, что удары были нанесены американским оружием.

Каховская ГЭС в результате удара не пострадала.

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