Завод-производитель оборудования для ГЭС уничтожили в Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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11 июля украинские силы нанесли удар по Новой Каховке (Херсонская область). В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что были взорваны склады с селитрой.

По последним данным, жертвами удара стали семеро человек, ранения получили около 60. Чиновники заявили, что сотни людей находятся под завалами или заблокированы в домах, повреждения получили здания больницы, школ, детских садов и жилые дома.

В военно-гражданской администрации заявили, что удары были нанесены американским оружием.