Завод-производитель оборудования для ГЭС уничтожили в Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
11 июля украинские силы нанесли удар по Новой Каховке (Херсонская область). В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что были взорваны склады с селитрой.
По последним данным, жертвами удара стали семеро человек, ранения получили около 60. Чиновники заявили, что сотни людей находятся под завалами или заблокированы в домах, повреждения получили здания больницы, школ, детских садов и жилые дома.
В военно-гражданской администрации заявили, что удары были нанесены американским оружием.
Каховская ГЭС в результате удара не пострадала.