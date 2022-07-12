На Камчатке погиб сорвавшийся со скалы российский турист

Российский турист отправился кататься на мотоцикле на Камчатке и, сорвавшись со скалы, погиб. Подробности случившегося сообщает Следственное управление СК России по краю.

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Уточняется, что трагедия случилась в понедельник, 11 июля. 44-летний житель Московской области в компании еще четырех человек прибыл в Камчатский край для отдыха и поездок на мотоцикле по региону.

Мужчина арендовал транспортное средство, приехал в район бухты Средняя Лагерная и, «полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры». Отдыхающий не знал особенностей местного рельефа, из-за чего упал со скалы в воду вместе с мотоциклом.

В пресс-службе ведомства уточнили, что от полученных травм россиянин скончался в машине скорой помощи. По факту происшествия организована процессуальная проверка.