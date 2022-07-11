ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области

Источник в военно-гражданской администрации Новой Каховки рассказал, что военнослужащие ВСУ нанесли удар по населенному пункту. Он отметил, что поступили сообщения о повреждениях жилых домов, данных о пострадавших нет. Об этом пишет РИА «Новости».

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Источник подчеркнул, что выпущенные украинскими солдатами снаряды попали именно по населенному пункту, гидроэлектростанция не пострадала, дамба не повреждена.

В результате удара по Новой Каховке уничтожены склады с селитрой. Также пострадали рынок, городская больница и жилые дома, сообщает ТАСС.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что жители населенных пунктов, находящихся под контролем ВС РФ, «интегрируются в новую, российскую реальность», показывают то, что «не исключает перспективу стать частью» России, соответственно, подтверждают, что Украина стала для них чужой, сообщает Федеральное агентство новостей.