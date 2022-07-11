В Люберцах задержали сбившего троих пешеходов водителя

Полиция задержала водителя, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Люберецкое" водитель автомобиля, совершивший наезд на трех пешеходов в городе Люберцы, в результате которого две женщины 1975 и 1976 годов рождения скончались, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сообщила Петрова.

В понедельник в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома №112 водитель автомобиля каршеринга марки Kia выехал на полосу встречного движения на красный свет и сбил трех пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После этого каршеринг столкнулся с такси, припаркованным возле автобусной остановки. Всего пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку. Двое взрослых умерли в больнице.