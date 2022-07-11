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52 минуты назад

В Люберцах задержали водителя, сбившего троих пешеходов

ТАСС

Полиция задержала водителя, сбившего троих пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Люберцах задержали сбившего троих пешеходов водителя
Фото: CC0 / Public Domain /CC0 / Public Domain /

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Люберецкое" водитель автомобиля, совершивший наезд на трех пешеходов в городе Люберцы, в результате которого две женщины 1975 и 1976 годов рождения скончались, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сообщила Петрова.

В понедельник в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома №112 водитель автомобиля каршеринга марки Kia выехал на полосу встречного движения на красный свет и сбил трех пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После этого каршеринг столкнулся с такси, припаркованным возле автобусной остановки. Всего пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку. Двое взрослых умерли в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Московской области.

Происшествия,Татьяна Петрова,МВД России,
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