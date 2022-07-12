В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z

В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«Сейчас с ними работают правоохранительные органы», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее Крючков сообщил, что на военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Поводом для конфликта, по словам советника Сергея Аксенова, стала одежда с буквой «Z».