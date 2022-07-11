В Армении задержан вор в законе Суро с членами ОПГ

Армянские силовики задержали в Ереване шестерых членов преступной группировки из Гюмри, которой руководил 48-летний вор в законе Сурен Аветисян, известный в криминальном мире как Паши Тха Суро Ленинаканский. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Следственный комитет страны.

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По данным ведомства, два члена группировки Ленинаканского — Армен и Карен Варосяны — ранее стали участниками драки в ночном клубе, а затем нашли другого участника конфликта и избили его. Узнав об этом, в августе 2021 года Суро Ленинаканский заявил, что все, что происходит в Гюмри, должно решаться через воров в законе. Все члены группировки, кроме Карена Варосяна, подчинились ему.

Фигуранту вменяется то, что он собирал деньги от преступных лиц и распоряжался ими. Известно, что мужчина передал криминальному авторитету Артему Казаряну (Запи Еган Артем Ленинаканский) средства по случаю освобождения из-под ареста и затем из-за смерти отца на общую сумму 15 тысяч долларов.