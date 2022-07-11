В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Шестеро соучастников Тесака предстанут перед судом за убийства мигрантов

Lenta.ru

Шестерых соучастников националиста Максима Марцинкевича (Тесака) осудят за серию убийств на почве межнациональной ненависти. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает Telegram-канал «112».

Шестеро соучастников Тесака предстанут перед судом за убийства мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди фигурантов — неонацисты Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин, а также бывший главарь группировки Семен Токмаков. В данный момент сообщники, которые находятся в СИЗО, знакомятся с материалами дела, в котором 45 томов. Пока они успели изучить только 15 из них. В месте с ними по делу проходит Сергей Коротких (Малюта), ему заочно предъявлено обвинение.

23 декабря 2020 года обвиняемых задержали сотрудники ФСБ в Москве, Тюмени и Сочи. По данным спецслужбы, мужчины были участниками неонацистской группировки, которая с 2002 по 2004 год совершала убийства граждан Центральной Азии. Тела двух жертв они расчленили и подбросили их части в общественные места. Отмечалось, что преступники преследовали цель продемонстрировать расправы над жертвами и использовать их как инструмент давления на власти, вынуждая их изменить миграционную политику. После жестоких убийств экстремисты рассылали провокационные письма в госорганы.

В феврале 2020 года Тесак оформил девять явок с повинной, сознавшись в различных преступлениях, в том числе убийствах. Также он дал показания на своих соратников, после чего те были задержаны.

16 сентября 2021 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой. При этом в найденной у него во рту предсмертной записке говорилось, что он опасался за свою жизнь, не собирался совершать суицид, а также дал ложные показания на допросе. 26 мая 2022 года СКР возобновил проверку по факту смерти Тесака.

Происшествия,Сергей Коротких,Павел Хрулев,Александр Лысенков,Максим Марцинкевич,Следственный комитет,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители