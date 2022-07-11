Драка между туристами на пляже в Сочи попала на видео

На видео видно, как трое отдыхающих подбегают к группе мужчин, стоящих у медпункта на пляже. Они сразу же начинают их атаковывать, однако россиянин, который предусмотрительно вооружился длинной палкой, быстро отразил нападение. Он повалил одного из туристов на песок и нанес ему удары. После этого он бросился на помощь к другим товарищам, также разгоняя соперников палкой. Зачинщики драки спаслись бегством.