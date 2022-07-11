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1 час назад

Неизвестные похитили у россиянки гуся-блогера

Lenta.ruиещё 1

В поселке Холмогоровка Калининградской области неизвестные похитили у местной жительницы Александры Яковлевой гуся-блогера Гошу. Хозяйка гуся написала заявление в полицию, сообщает Amber Mash в Telegram.

Неизвестные похитили у россиянки гуся-блогера
Фото: кадр видеокадр видео

Яковлева обнаружила, что питомец пропал, когда приехала на дачу проведать птиц. Злоумышленники взломали сарай и похитили Гошу, остальные три гуся остались на месте. «Я приехала, а Гоши нет. Перья только везде», — сказала она в разговоре с Mash.

Россиянка обратилась в полицию. Похитителей гуся пока не нашли.

Гусь Гоша неоднократно становился героем публикаций в СМИ, на страницу его хозяйки было подписано более 1,5 тысячи человек. Гошу вырастили в квартире как домашнего питомца, позже его перевезли на дачу. Птица спала на кровати вместе с хозяевами и носила одежду. Помимо Гоши в семье было еще три гуся.

В конце января пользователи сети обратили внимание на фото необычно толстого гуся с подписью, в которой специально была допущена ошибка. На изображении, которое стало мемом, под фотографией птицы было написано ее намеренно искаженное название — «гутсь» (в оригинале — Goots).

Происшествия,Александра Яковлева,
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