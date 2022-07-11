Неизвестные похитили у россиянки гуся-блогера

В поселке Холмогоровка Калининградской области неизвестные похитили у местной жительницы Александры Яковлевой гуся-блогера Гошу. Хозяйка гуся написала заявление в полицию, сообщает Amber Mash в Telegram.

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Яковлева обнаружила, что питомец пропал, когда приехала на дачу проведать птиц. Злоумышленники взломали сарай и похитили Гошу, остальные три гуся остались на месте. «Я приехала, а Гоши нет. Перья только везде», — сказала она в разговоре с Mash.

Россиянка обратилась в полицию. Похитителей гуся пока не нашли.

Гусь Гоша неоднократно становился героем публикаций в СМИ, на страницу его хозяйки было подписано более 1,5 тысячи человек. Гошу вырастили в квартире как домашнего питомца, позже его перевезли на дачу. Птица спала на кровати вместе с хозяевами и носила одежду. Помимо Гоши в семье было еще три гуся.