Предполагаемого убийцу сотрудницы офиса микрофинансовой организации в Москве запечатлела камера видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший соответствующие кадры с мужчиной.

По данным источника, полиция разыскивает мужчину, который был одет в шорты и белую футболку, а также черные кроссовки. На лице предполагаемого злоумышленника была медицинская маска, на голове – кепка. При себе он имел черный рюкзак.