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1 час назад

Предполагаемый убийца сотрудницы офиса МФО в Москве попал на видео

Денис Фьючин

Предполагаемого убийцу сотрудницы офиса микрофинансовой организации в Москве запечатлела камера видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший соответствующие кадры с мужчиной.

По данным источника, полиция разыскивает мужчину, который был одет в шорты и белую футболку, а также черные кроссовки. На лице предполагаемого злоумышленника была медицинская маска, на голове – кепка. При себе он имел черный рюкзак.

Как уточняет канал, подозреваемый использовал пистолет с глушителем. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

51-летняя женщина была застрелена в столице на улице Кожевнической накануне. Ее тело обнаружили утром 11 июля в помещении компании микрозаймов.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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