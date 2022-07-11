Предполагаемого убийцу сотрудницы офиса микрофинансовой организации в Москве запечатлела камера видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший соответствующие кадры с мужчиной.
По данным источника, полиция разыскивает мужчину, который был одет в шорты и белую футболку, а также черные кроссовки. На лице предполагаемого злоумышленника была медицинская маска, на голове – кепка. При себе он имел черный рюкзак.
Как уточняет канал, подозреваемый использовал пистолет с глушителем. Правоохранители устанавливают его местонахождение.
51-летняя женщина была застрелена в столице на улице Кожевнической накануне. Ее тело обнаружили утром 11 июля в помещении компании микрозаймов.