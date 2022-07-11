Житель Кузбасса напал на полицейских в туалете

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженске в апреле 2022 года. Мужчину задержали по подозрению в воровстве. Во время опроса он попросился в туалет и сотрудники правоохранительных органов проводили задержанного в уборную.

Там злоумышленник начал вести себя агрессивно и бить ногами по различным предметам. Полицейские попытались успокоить дебошира, но мужчина напал на них.