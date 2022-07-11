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55 минут назад

Житель Кузбасса напал на полицейских в туалете

Газета.Ruиещё 1

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Житель Кузбасса напал на полицейских в туалете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в городе Анжеро-Судженске в апреле 2022 года. Мужчину задержали по подозрению в воровстве. Во время опроса он попросился в туалет и сотрудники правоохранительных органов проводили задержанного в уборную.

Там злоумышленник начал вести себя агрессивно и бить ногами по различным предметам. Полицейские попытались успокоить дебошира, но мужчина напал на них.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия,Следственный комитет,
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