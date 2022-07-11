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1 час назад

Рыбаки устроили стрельбу из-за места для клева и попали на видео

Денис Фьючин

В Свердловской области между рыбаками произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры инцидента.

По предварительным данным, две компании не поделили место для ловли рыбы. Те участники спора, что находились на берегу, стали кидать в мужчин в лодке камни. В ответ кто-то из рыбаков достал пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего группа людей на плавсредстве скрылась из виду.

Есть ли пострадавшие в результате происшествия, не уточняется. Однако источник отмечает, что в том месте, где все случилось, занимаются разведением форели.

Происшествия,Видео,
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