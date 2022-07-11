По предварительным данным, две компании не поделили место для ловли рыбы. Те участники спора, что находились на берегу, стали кидать в мужчин в лодке камни. В ответ кто-то из рыбаков достал пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего группа людей на плавсредстве скрылась из виду.