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56 минут назад

Молодой россиянин убил бывшего одноклассника кухонным ножом во время ссоры

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В Калининграде 20-летний житель поселка Прибрежный признался в убийстве ровесника. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой россиянин убил бывшего одноклассника кухонным ножом
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, ночью в воскресенье, 10 июля, нетрезвый юноша во время ссоры ударил бывшего одноклассника кухонным ножом в грудь. От полученного ранения молодой россиянин скончался на месте.

Местные полицейские оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Его задержали и допросили, а позже предъявили обвинение; решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

1 июля сообщалось, что в Волгограде россиянин напал на незнакомую девушку у подъезда и ударил ее кухонным ножом в голову.

Происшествия,Следственный комитет,
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