В офисе одной из финансовых коммерческих организаций в Москве обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлии Ивановой, инцидент произошел в столичном районе Замоскворечье по ул. Кожевническая. Утром 11 июля в офисе компании обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями.

По данным следствия, женщина была убита накануне вечером. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).