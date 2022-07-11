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14 минут назад

В офисе фирмы в Замоскворечье нашли тело убитой женщины

Алиса Селезнёва

В офисе одной из финансовых коммерческих организаций в Москве обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлии Ивановой, инцидент произошел в столичном районе Замоскворечье по ул. Кожевническая. Утром 11 июля в офисе компании обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями.

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По данным следствия, женщина была убита накануне вечером. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее на парковке на Юго-Востоке Москвы было обнаружено тело мужчины в автомобиле. Труп находился в багажнике. Как уточняется, тело было полуразложившимся и обезображенным. Тело было настолько изуродовано, что при первом осмотре предполагаемую причину смерти установить невозможно. Труп отправили на экспертизу.

Происшествия,Видео,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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