Стала известна личность напавшего на детей в лагере под Ульяновском

Полиции стала известна личность мужчины, напавшего на детей в лагере «Волжанка» под Ульяновском. Им оказался 23-летний Максим Мартынов. Он уже задержан и дает показания. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Как выяснилось, парень вместе с друзьями отмечал помолвку со своей девушкой недалеко от лагеря. На праздновании Мартынов выпил лишнего и, сказав друзьям, что хочет своего ребенка, пошел к детям в лагерь.
Парень проник на второй этаж здания, пробрался в отряд к детям 9-10 лет и начал будить детей. Мужчина кричал матом, раскидывал вещи, строил ребят по росту. Одну девочку Мартынов принял за собственную дочь и стал обнимать и целовать ее. При этом нескольких детей он успел ударить.
Полицейским Максим рассказал, что ничего не помнит и зачем полез к детям не знает. По словам его невесты, у Максима «сносит крышу, когда он выпьет». Нападавшего проверили на наркотики, тест оказался отрицательным.
Максим Мартынов работает в банке, а до этого служил по контракту в Самаре.
Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные в летнем оздоровительном лагере для детей «Волжанка», расположенном в селе Ундоры Ульяновского района. По словам родителей детей, находившихся в лагере. Мужчина вел себя неадекватно. Он сломал двери и несколько кроватей. Охрана не могла успокоить дебошира до самого приезда полиции.