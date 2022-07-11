Стала известна личность напавшего на детей в лагере под Ульяновском

Полиции стала известна личность мужчины, напавшего на детей в лагере «Волжанка» под Ульяновском. Им оказался 23-летний Максим Мартынов. Он уже задержан и дает показания. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

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Как выяснилось, парень вместе с друзьями отмечал помолвку со своей девушкой недалеко от лагеря. На праздновании Мартынов выпил лишнего и, сказав друзьям, что хочет своего ребенка, пошел к детям в лагерь.

Парень проник на второй этаж здания, пробрался в отряд к детям 9-10 лет и начал будить детей. Мужчина кричал матом, раскидывал вещи, строил ребят по росту. Одну девочку Мартынов принял за собственную дочь и стал обнимать и целовать ее. При этом нескольких детей он успел ударить.

Полицейским Максим рассказал, что ничего не помнит и зачем полез к детям не знает. По словам его невесты, у Максима «сносит крышу, когда он выпьет». Нападавшего проверили на наркотики, тест оказался отрицательным.

Максим Мартынов работает в банке, а до этого служил по контракту в Самаре.