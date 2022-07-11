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45 минут назад

Опубликовано видео задержания 11 членов ИГ* в Карачаево-Черкесии

Денис Фьючин

В Карачаево-Черкесской республике сотрудники ФСБ задержали 11 членов подпольной ячейки «Исламского государства»*. Обнародованные спецслужбой кадры опубликованы в российских Telegram-каналах.

«Федеральной службой безопасности РФ… на территории Карачаево-Черкесской республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО «ИГИЛ», причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети интернет», — указано в сообщении ФСБ России.

В жилищах злоумышленников были обнаружены и изъяты 10 единиц гражданского оружия, а также, обрез охотничьего ружья, пистолет ПМ, гранаты и различные боеприпасы. Кроме того, были найдены средства связи, «содержащие материалы, изобличающими их противоправную деятельность» задержанных.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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