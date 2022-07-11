В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
38 минут назад

Последствия урагана в Москве

Газета.Ru

В воскресенье во второй половине дня в Москве начался сильный ливень, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

1/12 Последствия падения дерева на летнее кафе в саду «Эрмитаж», 10 июля 2022 года
Фото: Агентство «Москва»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/12 Гроза над Москвой, 10 июля 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
3/12 Пассажиры спускаются в метро во время дождя, 10 июля 2022 года
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
4/12 Люди на остановке у метро «Митино» во время грозы, 10 июля 2022 года
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/12 Момент падения дерева на Украинском бульваре, 10 июля 2022 года. В результате происшествия погиб человек
Фото: Telegram
6/12 Последствия падения дерева на летнее кафе в саду «Эрмитаж», 10 июля 2022 года
Фото: Telegram
7/12 Вырванное порывом ветра дерево на Украинском бульваре, 10 июля 2022 года
Фото: Прокуратура города Москвы/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/12 Молния над Останкинской телебашней, 10 июля 2022 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
9/12 Во время урагана в Москве, 10 июля 2022 года
Фото: Telegram
10/12 Вырванное порывом ветра дерево в Останкино, 10 июля 2022 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/12 Последствия урагана в районе Останкино, 10 июля 2022 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
12/12 Гроза над Москвой, 10 июля 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Из-за непогоды погиб один человек, на него упало дерево. ЧП произошло на Украинском бульваре в районе Дорогомилово. Еще десять человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. По информации «Известий», среди них есть грудной ребенок. Одной из пострадавших оторвало ступню. Как пишет Telegram-канал 112, на Авангардной улице дерево упало на балкон жилого дома, осколками ранена беременная женщина. Telegram-канал Baza добавляет, что в результате падения деревьев пострадали прохожие в саду «Эрмитаж», на Подольской улице и в районе улицы Правды.

В столице сорвана обшивка некоторых зданий, повалены заборы. Несколько полос Лефортовского тоннеля недоступны для проезда из-за частичного обвала облицовки.

Москвичей просят оставаться внутри капитальных строений и не выходить на улицу без крайней необходимости. На дорогах дежурят 24 экипажа дорожного патруля

Происшествия,Фото,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители