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1 час назад

Стало известно об увеличении числа погибших из-за урагана в Москве

Lenta.ru

В результате урагана в Москве в воскресенье, 10 июля, погибли два человека. Об этом стало известно источнику ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем из-за непогоды в столице. По его словам, пострадали десять человек — они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — сообщил собеседник агентства.

В воскресенье, 10 июля, Москву накрыл мощный ливень. Бушующая стихия повалила деревья и затопила улицы. Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину мощных ливней в России. Он объяснил обильные осадки перемещением воздушных масс в летнее время.

Происшествия,Видео,Роман Вильфанд,Сергей Собянин,
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