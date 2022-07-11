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14 минут назад

В Сочи после мощных ливней река вышла из берегов и унесла автомобиль

ТК «Звезда»иещё 2

Река Восточный Дагомыс вышла из берегов в Сочи. В результате разгула стихии, потоками воды унесло легковой автомобиль. Ливни в курортном городе не прекращаются уже несколько дней, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В Сочи после мощных ливней река вышла из берегов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сочи - из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали», - говорится в сообщении.

По данным сочинской горадминистрации, в поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков. Власти задействовали систему звукового оповещения населения, которое заранее проинформировали о надвигающейся стихии.

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