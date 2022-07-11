В Сочи после мощных ливней река вышла из берегов

Река Восточный Дагомыс вышла из берегов в Сочи. В результате разгула стихии, потоками воды унесло легковой автомобиль. Ливни в курортном городе не прекращаются уже несколько дней, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.