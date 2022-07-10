Момент смертельного падения дерева в Москве попал на видео

Инцидент произошел на Украинском бульваре. На кадрах мужчина сидит возле пешеходного перехода и смотрит на что-то в руках, не замечая огромного падающего дерева. В последний момент он успевает поднять голову и увидеть опасность, но его тут же накрывает кроной.