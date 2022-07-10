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49 минут назад

Момент смертельного падения дерева в Москве попал на видео

Майк Габриелян

Момент падения дерева, убившего человека в Москве, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Украинском бульваре. На кадрах мужчина сидит возле пешеходного перехода и смотрит на что-то в руках, не замечая огромного падающего дерева. В последний момент он успевает поднять голову и увидеть опасность, но его тут же накрывает кроной.

Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте.

Человек погиб из-за урагана в Москве

Также видно, что дерево могло покалечить еще одного человека, но он вовремя увернулся.

В воскресенье дожди и ураганный ветер обрушились на Москву и область, вызвав падения деревьев. Пострадало несколько человек.

Происшествия,Видео,
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