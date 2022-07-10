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14 минут назад

Человек погиб из-за урагана в Москве

Майк Габриелян

Один человек погиб, еще несколько получили ранения из-за урагана в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Человек погиб из-за урагана в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, на Украинском бульваре дерево упало на мужчину. Спасти его не удалось, он скончался на месте.

На Авангардной улице дерево упало на балкон многоэтажки, осколки стекла поранили беременную женщину. Также известно, что от упавших деревьев пострадали две девушки. Одна сидела в кафе в саду Эрмитаж, другая шла по Подольской улице. Первой понадобилась госпитализация.

На 50-летнего мужчину дерево рухнуло в районе улицы Правды. Медики диагностировали у него травму головы, пострадавшего отвезли в больницу.

Кроме того, зарегистрировано более 20 обращений из-за поврежденных автомобилей. На Нижегородской улице ураган сорвал крышу дома.

Москвичей предупредили об опасном метеорологическом явлении

Стихия обрушилась на столичный регион 10 июля. Жители Каширского шоссе, Видного, Подольска и других районов сообщают о сильном ветре. Порывы достигают 17 метров в секунду.

Происшествия,Эрмитаж,
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