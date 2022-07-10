Человек погиб из-за урагана в Москве

Один человек погиб, еще несколько получили ранения из-за урагана в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его данным, на Украинском бульваре дерево упало на мужчину. Спасти его не удалось, он скончался на месте.

На Авангардной улице дерево упало на балкон многоэтажки, осколки стекла поранили беременную женщину. Также известно, что от упавших деревьев пострадали две девушки. Одна сидела в кафе в саду Эрмитаж, другая шла по Подольской улице. Первой понадобилась госпитализация.

На 50-летнего мужчину дерево рухнуло в районе улицы Правды. Медики диагностировали у него травму головы, пострадавшего отвезли в больницу.

Кроме того, зарегистрировано более 20 обращений из-за поврежденных автомобилей. На Нижегородской улице ураган сорвал крышу дома.