В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
19 минут назад

В Петербурге задержали стрелявшего по отдыхающим из пневматики уборщика

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Петербурга, стрелявшего по людям на озерах Всеволожского района из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Уборщик открыл стрельбу по отдыхающим в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали стрелка. Им оказался 27-летний Михаил, работающий уборщиком. Мужчину задержали 10 июля по месту жительства в Купчино во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, где он живет с бабушкой», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает РИА «Новости».

Сотрудники уголовного розыска изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. По предварительной информации МВД, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе озер во Всеволожском районе Ленобласти.

В российский детский лагерь ворвался неизвестный

Как сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти, сейчас молодой человек допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Добавляется, что следствием будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.

В начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он доставлен в медицинское учреждение.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители