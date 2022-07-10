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38 минут назад

Теплоход с 34 пассажирами на борту затонул в Татарстане

runews24.ruиещё 7

В Татарстане на реке Волга затонул прогулочный теплоход, перевозивший 34 пассажиров. Об этом сообщает Центральное межрайонное следственное управление на транспорте.

Теплоход с пассажирами на борту затонул в Татарстане
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве уточнили, что все 34 пассажира, находившиеся на борту были оперативно эвакуированы на берег катерами и лодками. Сейчас решается вопрос об извлечении теплохода из реки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба.

Происшествия,Следственный комитет,
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