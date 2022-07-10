Теплоход с пассажирами на борту затонул в Татарстане

В Татарстане на реке Волга затонул прогулочный теплоход, перевозивший 34 пассажиров. Об этом сообщает Центральное межрайонное следственное управление на транспорте.

В ведомстве уточнили, что все 34 пассажира, находившиеся на борту были оперативно эвакуированы на берег катерами и лодками. Сейчас решается вопрос об извлечении теплохода из реки.