Проникший в детский лагерь мужчина задержан

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину, который проник ночью в корпус одного из летних лагерей в Ульяновской области, разбудил и ударил нескольких детей. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"Предварительно установлено, что молодой человек, находясь в состоянии опьянения, проник на территорию лагеря и, зайдя в один из корпусов, стал будить детей, при этом нескольких из них ударил рукой по лицу. Правонарушитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану лагеря, и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 24-летний житель Ульяновска. По факту произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области начало проверку по данному факту.
"Родители были проинформированы о произошедшем. Выясняются обстоятельства данного факта", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.