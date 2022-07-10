В российский детский лагерь ворвался неизвестный

Под Ульяновском неадекватный мужчина ночью проник в детский лагерь и издевался над школьниками 9-10 лет. Он разбудил детей, кричал матом, целовал девочек, бил и выстраивал мальчиков по росту. Об этом сообщаетTelegram-канал 112.
Инцидент произошел в оздоровительном лагере «Волжанка». Он расположен в селе Ундоры Ульяновского района, в 40 километрах от областного центра.
После отбоя неизвестный поднялся на второй этаж, в спальни 11 отряда. Пока нет информации о том, где находились воспитатели и охрана лагеря в момент нападения.
Сначала дебошир пробрался в комнату к девочкам. Он разбудил их, пугал, кричал матом и раскидывал одеяла. Одну девочку толкнул с кровати, а вторую, приняв за свою дочь, начал обнимать и целовать.
Затем неадекват пошёл в комнаты к мальчикам. Он заставил их выстроиться по росту и чистить зубы. Нескольких детей он успел ударить.
Полиция начала поиски неадекватного гражданина, к делу также подключился СК.
Ранее в Волгограде осудили 60-летнего педофила, за день напавшего на четверых детей.