В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Неадекватный мужчина ночью проник в детский лагерь и издевался над детьми

Майк Габриелян

Под Ульяновском неадекватный мужчина ночью проник в детский лагерь и издевался над школьниками 9-10 лет. Он разбудил детей, кричал матом, целовал девочек, бил и выстраивал мальчиков по росту. Об этом сообщаетTelegram-канал 112.

В российский детский лагерь ворвался неизвестный
Фото: телеграм-канал "112"телеграм-канал "112"

Инцидент произошел в оздоровительном лагере «Волжанка». Он расположен в селе Ундоры Ульяновского района, в 40 километрах от областного центра.

После отбоя неизвестный поднялся на второй этаж, в спальни 11 отряда. Пока нет информации о том, где находились воспитатели и охрана лагеря в момент нападения.

Сначала дебошир пробрался в комнату к девочкам. Он разбудил их, пугал, кричал матом и раскидывал одеяла. Одну девочку толкнул с кровати, а вторую, приняв за свою дочь, начал обнимать и целовать.

Затем неадекват пошёл в комнаты к мальчикам. Он заставил их выстроиться по росту и чистить зубы. Нескольких детей он успел ударить.

Полиция начала поиски неадекватного гражданина, к делу также подключился СК.

Ранее в Волгограде осудили 60-летнего педофила, за день напавшего на четверых детей.

Происшествия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители