В российский детский лагерь ворвался неизвестный

Под Ульяновском неадекватный мужчина ночью проник в детский лагерь и издевался над школьниками 9-10 лет. Он разбудил детей, кричал матом, целовал девочек, бил и выстраивал мальчиков по росту. Об этом сообщаетTelegram-канал 112.

Фото: телеграм-канал "112" телеграм-канал "112"

Инцидент произошел в оздоровительном лагере «Волжанка». Он расположен в селе Ундоры Ульяновского района, в 40 километрах от областного центра.

После отбоя неизвестный поднялся на второй этаж, в спальни 11 отряда. Пока нет информации о том, где находились воспитатели и охрана лагеря в момент нападения.

Сначала дебошир пробрался в комнату к девочкам. Он разбудил их, пугал, кричал матом и раскидывал одеяла. Одну девочку толкнул с кровати, а вторую, приняв за свою дочь, начал обнимать и целовать.

Затем неадекват пошёл в комнаты к мальчикам. Он заставил их выстроиться по росту и чистить зубы. Нескольких детей он успел ударить.

Полиция начала поиски неадекватного гражданина, к делу также подключился СК.