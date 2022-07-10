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1 час назад

Село Суордах в Якутии затопило из-за сильных ливней. Видео

Денис Фьючин

После проливных дождей река Дулгалах вышла из берегов в Верхоянском районе Якутии, после чего село Суордах практически оказалось под водой. Об этом в субботу заявили в региональном управлении МЧС России.

На видео видно, что в связи с паводком вода вошла в дома, а улицы в населенном пункте превратились в реки.

В МЧС заявили, что по состоянию на 14:00 (8:00 мск) уровень воды в реке поднялся до 885 сантиметров, из-за чего пострадали 88 жилых домов.

"Вследствие выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах на территории Верхоянского района произошел резкий подъем уровня воды у населенного пункта Суордах с достижением критических отметок. По состоянию на 16:00 (10:00 мск) подтоплено 88 жилых домов на 88 приусадебных участках, в которых проживает 326 человек, в том числе 78 детей", - добавили в ведомстве.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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