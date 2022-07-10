Село Суордах в Якутии затопило из-за сильных ливней. Видео

"Вследствие выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах на территории Верхоянского района произошел резкий подъем уровня воды у населенного пункта Суордах с достижением критических отметок. По состоянию на 16:00 (10:00 мск) подтоплено 88 жилых домов на 88 приусадебных участках, в которых проживает 326 человек, в том числе 78 детей", - добавили в ведомстве.